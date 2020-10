Sehenswertes Schauspiel : Von der grellen Schreckschraube zu heiterem Leuchten

Duisburg Nach sieben Monaten Corona-Zwangspause gab es jetzt endlich mal wieder eine Schauspiel-Premiere im Foyer III unterm Dach des Duisburger Theaters.

Gary Owens intensiver Monolog ist eine freie Bearbeitung des griechischen Mythos‘ über das Opfer einer Einzelnen für ein vermeintlich größeres Ganzes. Er erzählt die Geschichte von Iphy nicht als Prinzessinendrama, sondern am Rand der Gesellschaft in einer von Alkohol und Arbeitslosigkeit, Armut und Aggresion geprägten Welt.

Das spielt in einer jener deindustrialisierten Regionen Europas, in denen die Lebensgrundlagen der Menschen immer noch weiter gekürzt werden - eine Flagge an der Wand weist nach Wales, von wo der Autor stammt, es könnte in der deutschen Übersetzung von Judith Hulmer aber auch ebenso im Ruhrgebiet sein.

Die junge Iphy schreit anfangs ihre überschüssige Energie heraus, die sich in Alkoholismus und einer Flut von Kraftausdrücken entlädt. Es geht dann darum, „nicht allein“ auf der Welt zu sein, letztlich um den symbolischen Wert jedes einzelnen Menschenlebens für die gesamte Menscheit. Die zarte und blonde Schauspielerin Sina Ebell schlägt an diesem Abend einen grandiosen Bogen von der grellen Schreckschraube zu einem heiteren Leuchten.

Wir wollen aber auch diesmal nicht alles verraten, sondern empfehlen den Besuch einer der weiteren, jeweils 90-minütigen Vorstellungen am Dienstag, 6. Oktober, am Donnerstag, 8. Oktober sowie am Freitag, 16. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es am einfachsten unter der Adresse karten@theater-duisburg.de per Mail.