Film-Premiere in Duisburg Heiner Lauterbach, was hat der Erfolg mit Ihnen gemacht?

Interview | Duisburg · In mehr als 200 Produktionen hat der Schauspieler Heiner Lauterbach bis heute mitgewirkt. In Duisburg stellte der 70-Jährige nun seine neue Komödie vor. Ein Gespräch über das Älterwerden, den 1. FC Köln – und eine Absage an Regie-Legende Steven Spielberg.

05.09.2023, 12:07 Uhr

Heiner Lauterbach wurde in Köln geboren und steht seit mehr als 45 Jahren vor der Kamera. Foto: Meet your master/Meet your Master

Pünktlich um 20.30 Uhr steigt Heiner Lauterbach im Landschaftspark Nord aus dem Auto. An einem Dienstag im August stellt er hier im Duisburger Sommerkino seine neue Komödie „Enkel für Fortgeschrittene“ mit Maren Kroymann und Barbara Sukowa vor, es ist die Fortsetzung des 2020 erschienenen Films „Enkel für Anfänger“. Etwas abseits der Open-Air-Bühne gibt es Flammkuchen und Rosé.