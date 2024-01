Psychologe Leon Windscheid „Vor allem Männer reden noch immer nicht über ihre Gefühle“

In Münster betreibt Leon Windscheid die MS Günther, ein Eventschiff. Er hat es benannt nach dem Fernsehmoderator Günther Jauch, der kam sogar persönlich zur Schiffstaufe. Windscheid gilt mittlerweile als einer der bekanntesten Psychologen des Landes. Derzeit ist er mit seinem Programm „Gute Gefühle“ auf Tour. Am 18. Februar kommt er nach Duisburg, am 25. April nach Düsseldorf. An einem kalten Mittag erreichen wir Windscheid auf seinem Handy in Berlin. „Hallo, hier bin ich“, sagt er.