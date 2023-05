Syrische Geflohene in Duisburg Radikalisierung am Küchentisch

Es gibt ein breites Integrationsangebot für Geflüchtete in Duisburg. Fast 20 zertifizierte Anbieter bieten rund 50 Kurse an. Dabei geht es auch um Alphabetisierung und Berufsorientierung; integrierte Sprachkurse laufen in der Regel über 600 Stunden. An der Volkshochschule laufen in diesem Frühjahrssemester 184 Deutschkursmodule und Prüfung mit 1395 Teilnehmenden. Davon haben 214 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die syrische Staatsangehörigkeit. Ob der 26-Jährige dazu gehört oder gehörte, bleibt zunächst unbekannt. Sprachkurse speziell für syrische Flüchtlinge gibt es in Duisburg jedenfalls nicht.