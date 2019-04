Innovativer Lernort in Duisburg : Campus Marxloh nimmt Gestalt an

Info

Sanierung Der Schulleiter der Grillo-Gesamtschule, Thomas Zander, freut sich über das neue Campus-Gebäude, hofft allerdings darauf, dass im gleichen Zuge auch die Gebäude seiner Schule endlich saniert werden. Dafür stehen rund vier Millionen Euro bereit. Eine Planung gibt es bereits, die Umsetzung könne eventuell noch in diesem Jahr beginnen, so das städtische Immobilien-Management.

Konzept Die Marxloher Schulen haben 2018 ein eigenes Konzept zur Kooperation vorgelegt. Gemeinsame Projekte könnten künftig auf dem neuen Campus umgesetzt werden. Als Partner ist dafür die Wübben-Stiftung im Gespräch. Das bestätigte ihr Geschäftsführer Markus Warnke am Rande eines Termins im Rathaus am vergangenen Freitag. Die Düsseldorfer Stiftung setzt sich für Projekte zur Förderung der Chancengleichheit in der Bildung unabhängig von der sozialen Herkunft ein.