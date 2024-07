Polizeihubschrauber im Einsatz Mutmaßlicher Öl-Film auf Wasseroberfläche im Innenhafen – Polizei ermittelt

Diese Entdeckung der Polizei war rein zufällig: Die Wasserschutzpolizei fuhr die gewöhnliche Streifenfahrt durch den Innenhafen, als den Beamten am Donnerstagnachmittag, 18. Juli, der Geruch von Kraftstoff in die Nase stieg. In Höhe der Steganlage (Marina Kilometer 3,2) stellten die Wasserschützer eine großflächige bunt-schimmernde Substanz an der Wasseroberfläche fest. Die Ursache dafür ist bisher unklar.