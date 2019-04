Reinigungsaktion im Innenhafen : Frühjahrsputz im kalten Wasser

Wie in jedem Jahr trafen sich auch am Samstag die Taucher zum freiwilligen Reinemachen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Mitglieder des Vereins „Taucher im Nordpark“ reinigten am Wochenende das Becken am Innenhafen von Müll und Unrat. Die Aktion ist eine schöne und zugleich traurige Tradition.

Einmal im Jahr ist großes Reinemachen am Duisburger Innenhafen. Dann steigen Mitglieder des Vereins „Tauchen im Nordpark Duisburg“ und weitere befreundete Taucher anderer Vereine hinab, um das Becken von Müll und Unrat zu befreien. Am vergangenen Samstag war es wieder soweit. Mittlerweile ist die Aktion eine schöne und zugleich traurige Tradition geworden. „Es wird gefühlt Jahr für Jahr mehr Müll“, sagt Michael Drecker, Vorsitzender des Vereins.

Kontakt Weitere Infos zum Verein unter www.tind.de oder Kontakt an den Vorstand per E-Mail unter v@tind.de.

Treffpunkt Mitglieder des Vereins „Taucher im Nordpark“ treffen sich an jedem Montagabend während des gesamten Jahres im Eingangsbereich des Allwetterbades Walsum an der Scholte-Rahm-Straße 16. Die Wasserzeit ist von 19.30 bis 21.15 Uhr.

Aufgrund der rund sechs Hektar großen Fläche des Beckens wird er mit einigen anderen Tauchern ein paar Hundert Meter entfernt vom provisorischen Lager mit der Reinigung beginnen. Laut Drecker sollen mehrere Teams an verschiedenen Stellen den Boden absuchen. Die Suche erstreckt sich vom nordöstlichen Teil des Innenhafen-Beckens bis hin zur Brücke am Philosophenweg.

Eines der wichtigsten Utensilien an diesem Tag sind Netze, mit denen die Taucher den Müll einsammeln und an die Oberfläche befördern. Größere Funde werden mit der Hilfe von Mitarbeitern an Land geborgen. Einen Schatz haben sie in all den Jahren noch nicht gefunden. Dafür unzählige menschliche Hinterlassenschaften. Innerhalb von zwölf Monaten kommt einiges zusammen. „Dosen, Glasflaschen und ein Stahlrohr“, zählt Drecker die Gegenstände aus der Vergangenheit auf. Ähnliches befürchtet er auch dieses Mal.