Duisburg: Initiative zur Campus-Entwicklung

Duisburg Unternehmer wollen mit einer starken Stimme für Duisburg sprechen.

Fast 40 Mitglieder und Interessierte kamen zur zweiten Mitgliederversammlung des neuen Unternehmerverbandes Wirtschaft für Duisburg ins Haus der Unternehmer. Elf Mitglieder zählte der neue Verein bei seinem Start im Dezember des vergangenen Jahres. Mittlerweile ist Wirtschaft für Duisburg auf 30 Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen angewachsen. "Das ist ein guter Start, aber wir wollen weiter wachsen und mit starker Stimme sprechen", sagt Matthias Heidmeier, Geschäftsführer des Vereins. Die Mitgliederwerbung wird deswegen gerade in der Anfangsphase ein wichtiges Thema bleiben. Damit diese gelingt, haben die Mitglieder der neuen Initiative umfangreiche Mitsprache- und Mitmachmöglichkeiten.

So haben die Mitglieder bereits das Arbeitsprogramm 2018 erstellt. Nun wurde in der jüngsten Sitzung über seine Umsetzung beraten. Der Vorstand, um seinen Vorsitzenden Alexander Kranki (KRANKIKOM - Alexander Kranki Kommunikation GmbH) und seine Stellvertreter Jutta Stolle (Franz Haniel & Cie. GmbH) und Frank Wittig (Wittig GmbH), wurde beauftragt, insbesondere drei Schwerpunktthemen anzupacken.

Als konkretes Projekt will man die Realisierung des Campus Wedau vorantreiben. Dazu wird Wirtschaft für Duisburg einen Initiativkreis gründen, der konkrete, konzeptionelle Vorschläge zur Campus-Entwicklung machen soll. Ebenfalls wird sich der Verein aktiv an der Entwicklung des Masterplans Digitalisierung in unserer Stadt beteiligen.