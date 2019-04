Infektionsschutz: Infektionsschutz: Stadt verwarnt Metzgereien und Imbisse

Duisburg Städtische Kontrolleure haben 43 Betriebe überprüft und fehlende Mitarbeiterinformationen zur Hygiene bemängelt.

Etliche Duisburger Lebensmittelbetriebe in Handel und Gastronomie nehmen es offenbar mit der Hygiene nicht so genau. Bei einer Kontrolle der Stadt zum Infektionsschutz gab es Verwarnungen für Imbissbetriebe und Metzgereien.

Insgesamt erteilten die Kontrolleure sieben Verwarnungen in Imbissbetrieben, sechs Verwarnungen bei Metzgereiständen auf dem Wochenmarkt und drei Verwarnungen in Metzgereien. Alle Betriebe reichten die fehlenden Dokumente innerhalb eines Tages der Lebensmittelüberwachung nach. Nur in einem Fall wurde ein gefälschtes Dokument vorgelegt. Jetzt ist das ein Fall für die zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde und das Gesundheitsamt.

Das Infektionsschutzgesetz regelt gesundheitliche Anforderungen an das Personal, das in Verarbeitung, Handel und Gastronomie mit Lebensmitteln zu tun hat. Mit den regelmäßigen Belehrungen werden sie über die Vorschriften zum Infektionsschutz informiert. „In letzter Zeit wird bei Kontrollen im Imbiss und bei kleinen Einzelhändlern mit Fleisch immer häufiger beobachtet, dass keine Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz vorliegen“, so die städtischen Kontrollbehörden. In diesen Fällen gehe sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber das Risiko ein, für lebensmittelbedingten Erkrankungen verantwortlich zu sein, warnen sie.