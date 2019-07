Home-Office und Frühstück im Betrieb : Indunorm aus Duisburg als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet

Duisburg Das Lokale Bündnis für Familie zeichnete jetzt die Indunorm Bewegungstechnik GmbH als „Familienfreundliches Unternehmen Duisburg“ aus.

Auszeichnungen In den vergangenen Jahren ging die Auszeichnung an folgende Unternehmen: Evertz Goßrau Heidberg Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB, Commerz Direktservice GmbH,, Thyssenkrupp Steel Europe AG, Haeger & Schmidt International GmbH, Kindernothilfe e.V., Franz Haniel & Cie. GmbH, Targo Dienstleistungs GmbH, Krohne Messtechnik GmbH, Niederlassung West der Deutag GmbH & Co. KG.

„Duisburg und seine hier ansässigen Unternehmen können durchaus mit Familienfreundlichkeit punkten. Das sichert unseren Standort und zieht neue Fachkräfte an, die dieser Stadt gut tun. Und Sie engagieren sich, in dem Sie junge Menschen ausbilden“, betonte der stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer Matthias Wulfert. Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes, freute sich besonders, dass die Auszeichnung an einen produzierenden Betrieb geht. „Die Maschinen, auf denen die Produkte hier für die Automatisierung gefertigt werden, kann man nun mal nicht so leicht wie einen Laptop für das Home-Office unter den Arm klemmen.“ Trotzdem schaffe es Indunorm laut Schmitz, auch diese Arbeitsplätze familienfreundlicher zu machen. Als Stichworte nannte er Elternzeit, Gesundheitsschutz und das Mitmachen bei „Erlebnis Maschinenbau“.