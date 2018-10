Indonesien: Duisburger Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany angekommen

Duisburger Hilfsorganisation in Indonesien : „Wenn man die vielen Särge sieht, führt einem das die Macht der Natur vor Augen“

Foto: AFP/ADEK BERRY 8 Bilder Massive Zerstörungen nach Tsunami und Erdbeben in Indonesien

Duisburg/Palu Knapp eine Woche ist seit dem schweren Erdbeben und dem anschließenden Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi vergangen. Ein Team der Duisburger Hilfsorganisation I.S.A.R. ist am Donnerstag in Palu gelandet. Ein gefährlicher Einsatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jessica Kuschnik

Aus der Luft sehen Stefan Heine und sein Team zum ersten Mal, was das Erdbeben und der Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi angerichtet haben. „Das war schon beeindruckend“, sagt Heine, und zwar im schlimmsten Sinne. Mehr als 1400 Menschen wurden durch das Erdbeben mit der Stärke 7,5 und die anschließende Flutwelle am vergangenen Freitag getötet. Über 70.000 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Am Flughafen angekommen treffen die Helfer auf die ersten Opfer der Katastrophe: „Alte und verletzte Menschen, die auf Tragen liegen. Menschen, die vom Militär ausgeflogen werden. Und wenn man die vielen Särge sieht, führt einem das die Macht der Natur vor Augen“, sagt Heine.

Das Team der deutschen Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany (International Search and Rescue) mit Sitz in Duisburg ist am Donnerstag im Katastrophengebiet eingetroffen. Auf Bitten der indonesischen Regierung sollen die Helfer und ihr Kooperationspartner Bundesverband Rettungshunde (BRH) die lokalen Einsatzkräfte bei der Erzeugung von Trinkwasser und Strom unterstützen. Insgesamt haben I.S.A.R. Germany und BRH 14 Rettungshelfer nach Indonesien entsendet.



Erdbeben und Tsunami : Zahl der Opfer auf Sulawesi steigt auf mehr als 1200

zurück

weiter

„Wir waren schon in Palu, wo das Ereignis stattgefunden hat, mussten jetzt allerdings auf die Nachbarinsel Borneo fliegen“, berichtet Heine. Derzeit regelt das indonesische Militär alle Einsätze vor Ort. Die Helfer müssen nun mit diesem und dem Außenministerium sprechen, damit das Flugzeug mit der Ausrüstung des Teams auf der Insel Sulawesi landen kann. Dort wollen die Helfer zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen installieren und sich um die Stromversorgung kümmern. Wie lange all das dauern wird, weiß man noch nicht. „Einige von uns werden länger bleiben, etwa Techniker, die die Trinkwasseranlagen betreiben. Wir müssen aber auch schauen, wie sich die Sicherheitslage entwickelt“, sagt Heine. „Wie können wir agieren? Haben wir ausreichend Schutz durch das Militär?“ Denn nicht nur Nachbeben, mangelnde Versorgung mit Trinkwasser und Nahrung machen der Region zu schaffen. „In der Region Palu gab es drei Gefängnisse mit insgesamt 1200 Insassen, die geflüchtet sind. Und die saßen nicht umsonst ein“, erzählt der Helfer. Doch das dürfe den Einsatz nicht überschatten. In diesem Moment versuche man, Distanz zu wahren, auch beim Anblick des Elends vor Ort.

Derweil gehen auch die Bergungsarbeiten vor Ort weiter. Der Mangel an schwerem Gerät jedoch erschwert eine schnelle Bergung von Toten. Mancherorts greifen Einsatzkräfte auf Spürhunde zurück, um unter Trümmern und Schutt begrabene Opfer zu finden. Suchaktionen seien vor allem in Gebieten zäh, wo viel Land durch das Beben praktisch weggesackt sei, berichtet ein Mitarbeiter des örtlichen Katastrophenschutzes. Das Phänomen nenne man Bodenverflüssigung: Lockerer, nasser Grund könne an Kraft verlieren und treibsandmäßig nachgeben. Überlebende berichteten von Verwandten und Häusern, die sie durch einen solchen Vorgang verloren hätten.