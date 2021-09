2400 Schüler per Shuttle befördert : Land verweigert Gelder für Fahrten zum Impfzentrum in Duisburg

Die Schüler werden mit Biontech geimpft, sofern sie wollen. Bei unter 16-jährigen müssen die Eltern zustimmen. Foto: dpa/Boris Roessler

Duisburg Impfen, impfen, impfen, so soll Deutschland die Corona-Krise überwinden, meinen fast alle Experten. Nach diesem Motto machen auch viele Kommunen Impfangebote an Schulen, Duisburg geht noch weiter und bietet einen Shuttle von der Schule ins Impfzentrum an. Der Andrang ist groß, das Land verweigert aber beharrlich Geld.