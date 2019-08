Ehrenamtler als wichtige Säule im Brandschutz : Freiwillige fahren keine Bagetelleinsätze

Neben Lösch- und Rettungsaufgaben gehören auch Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit zu den Aufgaben der Feuerwehr. Beim Tag der offenen Türe wie hier vor zwei Jahren geht es auch darum, den Nachwuchs für die Arbeit der Brandbekämpfer zu begeistern. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Maßnahmen zur Entlastung der Freiwilligen Feuerwehr wie die Stadt Wülfrath sie ins Gespräch gebracht hat, sind in Duisburg nach Angaben der Stadt nicht nötig. Berufs- und Freiwillige Feuerwehr entlasten sich hier gegenseitig.

Könnte die Entlastung der Freiwilligen Feuerwehr das Ehrenamt wieder attraktiver für den Nachwuchs machen? Die Stadt Wülfrath jedenfalls glaubt daran. Sie will die Freiwillige Feuerwehr vor allem nachts und am Wochenende von einfachen Aufgaben wie der Entfernung von Ölspuren befreien und diese in Hände privater Unternehmen übergeben. So sollen die Alarmgeräte der Freiwilligen seltener klingeln. Könnte das auch eine Lösung für die Stadt Duisburg sein?

Die Feuerwehr sagt „Nein“ – allerdings nicht, weil sie die Pläne aus Wülfrath nicht für eine gute Idee halten würde. Im Gegenteil: Ein Konzept, wie es Wülrath plant, ist in Duisburg längst Alltag. „Die Freiwillige Feuerwehr bildet zusammen mit der Berufsfeuerwehr die Feuerwehr Duisburg“, sagt Stadtsprecher Jörn Esser auf Nachfrage unserer Redaktion. „Sie ist eine wichtige Säule im Brandschutz der Stadt. Die Förderung des Ehrenamts ist eines der wichtigsten Ziele in der Arbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr, deswegen wird sie auch in der Regel nicht zu Bagatelleinsätzen alarmiert.“ Seitens der Berufsfeuerwehr werde großer Wert darauf gelegt, die Überlastung der ehrenamtlich Tätigen so gut es geht zu vermeiden. „Und das funktioniert auch in der Gesamtbetrachtung sehr gut“, sagt Esser. „Es findet ein ständiger und regelmäßiger Austausch mit dem Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr und der Leitung der Berufsfeuerwehr statt, um den Belangen beider Seiten zu entsprechen.“

Derzeit findet man noch beide Ausrüstungen bei der Feuerwehr: das alte Dress (l.) wird durch das braune Ersetzt. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Info Zahlen und Daten zur Feuerwehr Berufsfeuerwehr (Personal im Einsatzdienst): 560, verteilt auf acht Wachen. Berufsfeuerwehr (Tagesdienst/Verwaltung) ca. 100 Mitarbeiter. Freiwillige Feuerwehr 589 Jugendfeuerwehr 146 Ehrenabteilung 172 Unterstützungsabteilung 52

Einsätze wie die angesprochene Beseitigung von Ölspuren würden in Duisburg so gut wie immer von der Berufsfeuerwehr gefahren. „Und Nachbereitungsmaßahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit werden in Duisburg schon seit langer Zeit vom Straßenbaulastträger übernommen, der über die Leitstelle informiert wird“, sagt Esser.

Eine der ungewöhnlichsten Übungen der vergangenen Jahre: Die Freiwillige Feuerwehr probte im Edeka in Baerl den Ernstfall. Foto: Facebook/Feuerwehr Duisburg-Baerl