Immobilien in Duisburg : Jeder zweite Hauskäufer ist kein Duisburger

So soll das Quartier am Alten Angerbach einmal aussehen. Foto: Maletz & Hoffstedde

Duisburg Der neue Grundstücksmarktbericht zeigt: Wohnen wird immer teurer. In Duisburg wird dabei ein enormes Nord-Süd-Gefälle sichtbar. Verträge aus Huckingen haben die Durchschnittspreise in den siebenstelligen Bereich katapultiert.

Wer im Duisburger Süden ein Haus kaufen will, muss dafür im Schnitt rund eine Million Euro auf den Tisch legen. Im Norden der Stadt sind es hingegen nur etwa 390.000 Euro, im Westen mehr als 610.000 Euro. Das ist das Ergebnis des Grundstücksmarktberichts der Stadt Duisburg , der am Mittwoch vorgestellt wurde.

Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf Neubauten. „Die hohen Summen im Süden kommen nahezu nur aus Verkäufen am Alten Angerbach in Huckingen“, sagt Alexander Bernt, Geschäftsführer des Gutachterausschusses für Grundstückswerte. Der Ausschuss hat für den Bericht rund 4000 Kaufverträge aus dem Jahr 2021 ausgewertet.

Dabei fällt auf: Wohnen ist in den vergangenen Jahren immer teurer geworden – aber die Duisburger sind auch offenbar noch bereit, die hohen Preise zu zahlen. Seit 2017 ist die Zahl der jährlich abgeschlossenen Kaufverträge in der Stadt nahezu gleich geblieben. Insgesamt wird mit ihnen heute allerdings knapp 50 Prozent mehr Umsatz erzielt. Lag der Geldumsatz aller Verträge 2017 noch bei 1,08 Milliarden Euro, waren es fünf Jahre später schon 1,56 Milliarden. Die Hälfte der Käufer kommt dabei aus Duisburg, das war auch schon 2017 nicht anders.

Die Neubaugebiete im Süden haben auch die Durchschnittspreise der vergangenen Jahre stark steigen lassen. 2017 lag der Preis für ein neues Ein- oder Zweifamilienhaus innerhalb Duisburgs im Durchschnitt noch bei 315.000 Euro. Drei Jahre später waren es dann bereits 435.000 Euro. Im letzten Jahr stiegen die Durchschnittswerte – laut Bernt vor allem durch den Alten Angerbach – auf 657.000 Euro. Dabei sind die Grundstücke in den vergangenen fünf Jahren nicht einmal wesentlich größer geworden. Betrug die durchschnittliche Größe des Baulands 2017 noch 292 Quadratmeter, waren es 2021 dann 307 Quadratmetern – also nur wenig mehr.

Das liegt auch an Extremfällen, die es so früher nicht gab. Werden heute in der Spitze solche Immobilien für mehr als 1,1 Millionen Euro verkauft, lag der Höchstwert in diesem Segment zwischen 1950 und 1974 bei umgerechnet 450.000 Euro. Auch bei Weiterverkäufen sieht die Lage nicht anders aus. Hier haben sich die Preise in den vergangenen 50 Jahren nahezu überall mindestens verdoppelt. In guter Wohnlage werden auch mal Quadratmeterpreise von rund 4000 Euro erreicht.