Polizisten mit Lebensmitteln beworfen : Illegales Autorennen in Duisburg gestoppt

Illegales Autorennen in Duisburg gestoppt

Duisburg In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei in Duisburg auf der Moerser Straße ein illegales Autorennen gestoppt.

Den Beamten waren auf Höhe der Baumstraße zwei Autos aufgefallen, die beschleunigten und dabei Rußwolken produzierten. Die beiden Wagen hielten kurze Zeit später an der Ampel Moerser Straße/Lauer-/Rheinpreußenstraße. Als die Ampel auf Grün umsprang, beschleunigten der graue BMW und der schwarze Mercedes stark.

An der Stelle, an der die Moerser Straße schmaler wird, setzte sich der Fahrer des Mercedes vor den BMW und bog in die Ottostraße ab. Diesen Moment nutzten die Beamten und stoppten die beiden Wagen.