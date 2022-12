Vor Besuch des Deutschland-Chefs Mitarbeiter von Ikea in Duisburg streiken – Betrieb läuft weiter

Verdi ruft zum Streik bei Ikea auf: Rund 40 Mitarbeiter in Duisburg haben am Montagmorgen die Arbeit niedergelegt. Bereits um 4.30 Uhr trafen sie sich an der Filiale des Möbelhauses an der Beecker Straße im Norden der Stadt. „Es geht uns nach wie vor um Verhandlungen zu einem Zukunftstarifvertrag“, sagt Gewerkschaftssekretär Martin Petig. Die Angestellten fordern unter anderem neue Qualifizierungsangebote für die digitale Zukunft des schwedischen Unternehmens.