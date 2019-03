IHK-Handelsforum Ruhr : Duisburger Innenstadt-Handel muss schrumpfen

Trostlos: das untere Ende der Münzstraße. Was immer hier künftig entstehen soll – großflächiger Einzelhandel wird es nicht sein. Foto: Mike Michel

Handels- und Modeexperten haben gestern darüber diskutiert, wie sich die Innenstädte in der Zukunft aufstellen sollen. Die Duisburger City soll künftig deutlich abgespeckt werden, was den Einzelhandel angeht.

Duisburgs City ist für den stationären Einzelhandel, gerade im Bereich Mode und Textilien, zu groß geworden. „Die Innenstadt ist zu groß. Die brauchen wir so nicht mehr. Wir müssen uns kleiner, kompakter machen“, erklärte am Freitag Duisburgs Wirtschaftsdezernent Andree Haack beim IHK-Handelsforum Ruhr 2019 im Lehmbruck-Museum. Die Abkehr vom Einzelhandel gelte insbesondere für den Altstadt-Bereich und die Münzstraße: „Das ist kein Einzelhandelsstandort mehr. Der Weg muss ein anderer sein“, so der Dezernent vor Handels- und Bekleidungsfachleuten, die sich zum Austausch im Museum getroffen hatten. Er erinnerte an die Zeiten, als Quelle, C&A und Peeck & Cloppenburg die Münzstraße dominierten: „Das war in den 80er Jahren und Anfang der 90er Jahre so. Heute funktioniert das nicht mehr.“ Und während Moderator Tom Hegermann – nicht ganz ernst gemeint – meinte, hier könne nur noch eine „Sprengung“ helfen, wusste Haack von Interessenten zu berichten, die durchaus planten, „eine große Immobilie abzureißen und etwas ganz Neues zu wagen“.

Die Stadt arbeite daran, die „Zentralen Versorgungsbereiche“ (ZVB)“ zu reduzieren – sowohl in der Innenstadt als auch in den Stadtteilen. „Wie viel Innenstadt braucht der Kunde noch?“, fragte Haack. Die Antwort: weniger. Haack erinnerte daran, dass in Deutschland die Discounter Lidl und Aldi mehr Textilien verkauften als Primark oder Esprit.

Die Fachleute diskutierten darüber, was man gegen die Bedrohung des Einzelhandels durch die Online-Geschäfte tun kann. Foto: Mike Michel

INFO Hauseigentümer sind gefragt Aktivitäten Haack betonte, dass die Stadt nicht untätig sei, um die City attraktiver zu machen. Dazu zählten die Maßnahmen des Innenstadtentwicklungskonzeptes, des Citymanagements, des Einzelhandelskonzepts, des Quartiersmanagement und von „Smart City“. Grundsätzlich gelte das Prinzip „Privat vor Staat“, auch die Hauseigentümer seien gefragt.

Boris Roskothen, Spielwarenhändler und IHK-Vizepräsident, hatte zuvor die Verkaufsfläche der Aldi-Filialen in Duisburg auf zusammen rund 20.000 Quadratmeter geschätzt. Er erinnerte an das Aus für die renommierten Herrenausstatter Harders oder Haffke in Duisburg und bezeichnete den Sonnenwall als „schwieriges Umfeld“. Vor einigen Jahren hatte er bekanntlich selbst an die Aufgabe seines Geschäfts gedacht, dass bereits 140 Jahre besteht und in fünfter Generation fortgeführt wird. Seine Erkenntnis: Als Spielwaren-Vollsortimenter konnte er gegen die schier endlose Auswahl des Internets nicht mehr ankämpfen. Er konzentrierte sein Sortiment auf Gesellschafts-, Brett- und Kartenspiele und setzte verstärkt auf Events und Spielabende mit zum Teil 100 Gästen, bei der Werbung setzt er verstärkt auf Soziale Medien. Dieses Konzept ging auf. Das lässt sich allerdings nicht auf den Bereich Mode übertragen. Roskothens Fazit: „Die Stadt kann ihre eigentliche Versorgungsaufgaben nicht mehr erfüllen.“

Das unterstrich der Experte Jörg Lehnerdt von der BBE Handelsberatung. Während früher Schlussverkäufer in Warenhäuser reine Selbstläufer waren, hätten inzwischen selbst Marken wie Gery Weber, Esprit, H&M oder Tom Tailor Probleme.