IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Dietzfelbinger „Das Risiko Infrastruktur ist bei uns schon heute groß genug“

Interview | Duisburg/Niederrhein · Die IHK am Niederrhein sieht die hiesige Wirtschaft in einem wegweisenden Transformationsprozess, wie ihr Hauptgeschäftsführer erklärt. Warum er aber eine Tunnellösung beim Ausbau der A 59 in Duisburg ablehnt.

10.09.2023, 18:02 Uhr

Das Autobahnkreuz Duisburg. Ab hier soll der sechsstreifige Ausbau in Richtung Norden erfolgen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Herr Dietzfelbinger, was bewegt denn die Wirtschaft in Ihrem IHK-Bezirk im Moment ganz besonders?