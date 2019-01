„Identitäre Bewegung“: Rechte attackieren Büros von Linken und Grünen in Duisburg

Duisburg Die rechtsextreme „Identitäre Bewegung“ hat bei ihrer bundesweiten Hasskampagne am Montag auch Duisburger Parteibüros angegriffen. Der Grüne Stadtverband setzte daraufhin ein Zeichen gegen den Hass.

Die Gruppe hatte am Montag bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, nachdem sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion an Redaktionsgebäude bekannter Tageszeitungen und an Parteibüros Plakate angebracht hatte. In Berlin soll sie außerdem eine Mitarbeiterin der Tageszeitung „taz“ angegriffen haben, die die Rechten an ihrer Aktion hindern wollte. Betroffen waren neben der „taz“ unter anderem die Berliner SPD-Parteizentrale, das Redaktionsgebäude der „Frankfurter Rundschau“ sowie das Wahlkreisbüro der grünen-Politikern Claudia Roth in Augsburg. Die „Identitäre Bewegung“ sprach via Twitter von einer „bundesweiten Aktion gegen linke Gewalt vor Parteibüros und Medienhäusern“.