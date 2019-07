Nach MultiCasa, Möbelhaus und DOC : „Urbanes Wohnquartier“ am alten Güterbahnhofsgelände

Welche Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten es für die Brachfläche des ehemaligen Güterbahnhofsgeländes gibt, darüber diskutierten jetzt Unternehmer und Fachexperten im Rahmen einer Ideenwerkstatt der Niederrheinischen IHK.

Die Ergebnisse der Ideenwerkstatt werden durch die IHK in Zusammenarbeit mit den Fachexperten zusammengefasst. Diese werden als Handlungsempfehlungen der Stadt Duisburg übergeben und in den noch stattfindenden öffentlichen Beteiligungsprozess eingebracht. „Wir sind froh, dass mit dem Kauf des Güterbahnhofgeländes durch die Gebag nun endlich der Startschuss für die Entwicklung dieser für die Stadt so bedeutsamen Fläche erfolgt ist“, erklärte Andree Haack, Wirtschaftsdezernent der Stadt Duisburg. „Wir möchten die Ideenwerkstatt nutzen, um der Stadt Duisburg für das weitere Planungs- und Beteiligungsverfahren Handlungsempfehlungen aus unternehmerischer Sicht an die Hand zu geben“, so Michael Rüscher, Leiter des Bereiches Unternehmens-Service International bei der IHK.