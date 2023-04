Was Ibrahim Yetim in Hochfeld ändern will „Bei der Räumung dieser Bruchbuden geht es darum, Menschen zu schützen“

YETIM Sorgen machen mir die Wohnverhältnisse in denen Menschen im Jahr 2023 mitten unter uns leben müssen. Im Kern geht es bei der Räumung dieser Bruchbuden darum, Menschen zu schützen. Wenn die Not von Menschen, von Kindern, ohne Rücksicht auf deren Gesundheit durch skrupellose Vermieter ausgenutzt wird und sie dadurch in Gefahr geraten, muss unsere Gesellschaft handeln. Kinder in verschimmelten, feuchten oder brandgefährdeten Häusern dürfen wir niemals akzeptieren. Deshalb ist der Einsatz der Taskforce richtig. Er richtet sich nämlich nicht gegen die Menschen die dort wohnen, sondern gegen die Vermieter dieser unhaltbaren Zustände. Mich treibt um, wie wir mit den Schrottimmobilien nach der Räumung umgehen. Warten wir ab, was der Eigentümer macht? Welche auch harten Mittel können wir einsetzen, um z.B. „Eigentümer“ zu zwingen und einem Dominoeffekt in den Straßen entgegenzuwirken? Hier arbeiten wir an Lösungsvorschlägen.