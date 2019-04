Brandschauen : Warum Häuser gesperrt werden

Duisburg Ganze Hochhäuser wurden wegen mangelnden Brandschutzes geräumt. Michael Koppmann von der Feuerwehr erklärt, wie Brandschauen ablaufen und warum sie nötig sind.

(A.K.) Mangelnder Brandschutz hat in Duisburg zuletzt die Leben hunderter Menschen durcheinander gewirbelt. Die Bewohner der Hochhäuser an der Husemannstraße in Homberg und die Nachbarn aus der Gitschiner Straße in Hochfeld mussten ihre Koffer packen und die eigenen vier Wände verlassen.