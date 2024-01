Krupp Mannesmann (HKM) in Duisburg Starke Rauchentwicklung – Brand am stillgelegten Gasometer der Hüttenwerke

Am stillgelegten Gasometer der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) in Duisburg ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Werksfeuerwehr sei im Einsatz, um den Brand zu löschen, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Nach bisherigen Erkenntnissen ist an dem einstigen Gasspeicher Fett in Brand geraten, das den beweglichen Deckel abdichtet. Die Brandursache sei unbekannt. Verletzt worden sei niemand, auch seien keine gefährlichen Stoffe ausgetreten. Die Feuerwehr habe das Feuer gelöscht, teilte das Unternehmen am Nachmittag mit.