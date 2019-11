Hüttenwerke in Duisburg : Polizeipräsidentin Elke Bartels predigt bei der Barbarafeier

Hüttenwerke in Duisburg

Hüttenheim Die Duisburger Polizeipräsidentin Elke Bartels wird bei der Barbarafeier der Hüttenwerke Krupp-Mannesmann die Predigt halten.

„Macht hoch Tor 1“ heißt es am Sonntag, 8. Dezember, ab 16.30 Uhr wieder, wenn HKM wieder zur traditionellen Barbarafeier einlädt. Bereits zum 15. Mal findet der in einem stimmungsvollen Rahmen eingebettete ökumenische Gottesdienst im Hüttenwerk statt. Für die liturgische Ausgestaltung zeichnen beide Kirchen verantwortlich. Die zentrale Predigt hält diesmal die Duisburger Polizeipräsidentin Elke Bartels.

Der evangelische Theologe im Ruhestand Okko Herlyn erläuterte die Vorgehensweise bei der Auswahl des jährlichen Predigt-Schwerpunkts: „Wir treffen uns jeweils zu Jahresbeginn und diskutieren, was die Menschen aktuell bewegt. Erst wenn wir uns auf ein Grundthema geeinigt haben, überlegen wir, wer dazu etwas zu sagen hat.“ Durch die aktuelle Entwicklung bedingt einigten sich die Beteiligten, die Werte „Respekt und Würde“ in den Vordergrund zu stellen. Elke Bartels kann aus eigener Erfahrung zu diesem Komplex Stellung beziehen.

Okko Herlyn erläuterte, dass ein unheilvoller Stimmungswandel in weiten Teilen der Gesellschaft feststellbar ist, der von großer Respektlosigkeit gekennzeichnet ist. Davon ist nicht nur der private Bereich betroffen, gerade im öffentlichen Raum werden zunehmend Polizisten, Rettungs- und Ordnungskräfte damit konfrontiert. Das Thema hat zudem einen tiefen religiösen Aspekt, wie Herlyn betonte: „Es geht dabei einfach um die Achtung des Nächsten.“

Für HKM-Vorstandsmitglied Gerhard Erdmann ist die Veranstaltung überaus wichtig: „Die Barbarafeier hat einen festen Platz in unserem Kalender, das ist uns ein echtes Anliegen und absolut keine PR-Veranstaltung.“ Deswegen ist für den HKM-Manager auch wichtig, „dass das Ganze einen angemessenen Rahmen bekommt“. Dafür tragen in diesem Jahr Okko Herlyn und Pfarrer Rainer Kaspers von der Evangelischen Auferstehungsgemeinde die Verantwortung. Kaspers wird auch mit seinem katholischen Kollegen Rolf Schragmann (Mündelheim) den Wortgottesdienst gestalten.

Der musikalische Rahmen verspricht gewohnt anspruchsvoll zu werden. Wie zuletzt wirken bei der Barbarafeier wieder der Posaunenchor Großenbaum-Rahm sowie die „Duisburg Voices“ mit. Aber es gibt in Sachen Musikprogramm auch neue Akteure. Dazu zählen die „Musical Kids Rheinhausen“, die beim WDR-Wettbewerb „Der beste Chor im Westen“ im letzten Jahr den zweiten Platz belegen konnten. Zum ersten Mal dabei ist auch die Jugendformation des Akkordeon-Orchesters Rheinhausen.

Die Kollekte zum Abschluss des Gottesdienstes wird wie immer einem guten Zweck zugeführt. Der Erlös geht in diesem Jahr an den „Ambulanten Kinderhospizdienst“ des Kinder- und Jugendhospiz St. Raphael in Huckingen.