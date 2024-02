Zum Tod von Horst Naumann Ein Gentleman im Leben und im Film

Als „Dr. Horst Römer“ in der Fernsehserie „Schwarzwaldklinik“ und vor allem als Schiffsarzt „Dr. Horst Schröder“ war Horst Naumann, der in der vergangenen Woche im Alter von 98 Jahren friedlich zu Hause gestorben ist, Millionen von Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt. Doch in Duisburg war der Fernsehstar besonders beliebt, denn hier war Naumann in den letzten 16 Jahren zu Hause. Und seit August 2010 war er mit Martina Naumann, früher Linn, die bekannte Chefin des Kleinkunsttheaters „Die Säule“, verheiratet. In der sogenannten „Yellow Press“ machte damals die Verbindung zwischen Naumann und der 34 Jahre jüngeren Frau Schlagzeilen. Doch vergaß man beim Anblick des Paares den Altersdurchschnitt. In einem RP-Artikel über die Verbindung von Martina Linn-Naumann und dem bekannten Schauspieler hieß es: „Wenn es einen Mann gibt, auf den die Beschreibung ‚altersloser Gentleman‘ zutrifft, dann ist es Horst Naumann.“