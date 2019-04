1500 Ostereier : Bunte Eier für Ghana

Die Kinder der Kita St.Johannes machen aus weißen Hühnereiern bunte Ostereier. Sie werden auf dem Wochemarkt verkauft, das Geld wird für den guten Zweck an „Andrea’s Keramikwerkstatt“ gespendet. Emy (l.) hat sich für ein fast grelles Blau entschieden. Foto: Norbert Prümen

Homberg In der Kita St. Johannes färbten Jungen und Mädchen 1500 Ostereier, den Erlös geht an eine Keramikwerkstatt.

Wer an Ostern denkt, dem mag schnell der hoppelnde Hase mit einem Säckchen voller bunter Hühnereier in den Sinn kommen. Wenn man die Spuren des Hasen zurückverfolgt, landet man im zehnten Jahrhundert. Schon damals war es bei den koptischen Christen Brauch, sich zum Osterfest Eier zu schenken. Vorzugsweise rot gefärbt, galten die Eier als Symbol für den Lebensursprung und die Auferstehung Jesu.

Was zu Ostern gehört, wissen Philipp und Emil ganz genau: „Ostereier natürlich!“ Der zehnjährige Philipp und sein sechsjähriger Bruder Emil machten dieser Tage bei einer wohlgepflegten Tradition mit. Der Kindergarten St. Johannes lud zum Eierfärben ein. Ein Blick in den Gruppenraum ließ erahnen, dass es dort bunt zugeht. Der Herd lief auf Hochtouren, Eltern und Erzieher kochten Eier und packten sie in Kartons.