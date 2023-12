Hochwasser in Duisburg Pegel gehen leicht zurück – Deich weiter gesperrt

Der starke Regen der vergangenen Tage ließ die Pegelstände an Rhein und Ruhr zuletzt immer weiter ansteigen. Am Mittwoch entspannte sich in Duisburg die Hochwasser-Lage aber langsam wieder. Nach Angaben der Wirtschaftsbetriebe wurde am Morgen ein Pegel von 9,45 m erreicht. Eine Prognose von Weihnachten traf damit nicht ein. Da wurde für den 27. Dezember noch ein Wert von zehn Metern erwartet. In den kommenden Tagen soll der Pegel weiter sinken. Ab 9,30 m können Schiffe nur eingeschränkt fahren. Erst ab 11,30 m muss der Verkehr komplett eingestellt werden. Solche Werte sind derzeit allerdings an Rhein und Ruhr nicht zu erwarten.