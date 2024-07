DHL klagt über Zustellungsprobleme Warum der Abriss des Duisburger Problem-Hochhauses rechtlich schwierig ist

In der Debatte um einen möglichen Abriss des problematischen Duisburger Hochhauses „Weißer Riese“ haben die Stadt und NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach auf rechtliche Grenzen hingewiesen. Die 320 Wohnungen in dem Hochhaus seien vielfach Eigentumswohnungen. Es gebe kein allgemeines Vorkaufsrecht für Rechte am Wohnungseigentum, sagte die CDU-Politikerin bei Welt-TV. Die zahlreichen Eigentümer machten einen möglichen Kauf zu einem „schwierigen und langwierigen Prozess“, sagte ein Stadtsprecher.