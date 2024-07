Sozialer Brennpunkt in Duisburg Wann liefert DHL wieder Pakete in dieses Hochhaus?

Analyse | Duisburg · So schnell wie möglich will die Post wieder den berüchtigten „Weißen Riesen“ in Duisburg beliefern. Politiker fordern nun, das Gebäude einfach abzureißen. Das wäre endgültig das Ende einer Siedlung, auf der einst so viele Hoffnungen ruhten. Wie kann es jetzt weitergehen?

30.07.2024 , 16:07 Uhr

Keine Pakete mehr: Der Weiße Reise an der Ottostraße 58-64. Foto: dpa/Christoph Reichwein