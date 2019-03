Probleme und Herausforderung für Duisburger Stahlproduzenten: HKM: Ausbildung sichert Standort

Die Aussicht auf den Rhein trübte sich bei HKM in Duisburg im vergangenen Jahr ein: Der Wasserstand war so niedrig, dass der Transportaufwand sich für den Stahlriesen verfünffachte. Foto: FUNKE Foto Services/Jörg Schimmel/Archiv

Hüttenheim Das Rekordtief des Rheinpegels hat dem Stahlkonzern 2018 zu schaffen gemacht. Ist der Wasserstand öfter zu niedrig, könnte das den Standort gefährden.

110 Jahre sind die Hüttenwerke Krupp Mannesmann 2019 in Hüttenheim. Fest verankert im Stadtteil sind die HKM – noch. Denn die Zukunft, Stichwort Anpassung an den Klimawandel, stellt den Stahlgiganten vor große Herausforderungen. Etwas, das dem Unternehmen 2018 sehr deutlich vor Augen geführt wurde.

Weniger Wasser führte der Rhein noch nie als 2018. Auf 1,50 Meter sackte der Pegel ab; Rekord seit Beginn der Aufzeichnungen. Das Niedrigwasser habe HKM anschaulich verdeutlicht, dass man „sehr abhängig vom Transportweg Rhein“ ist, sagte Technik-Geschäftsführer Herbert Eichelkraut beim Bürgertreffen des Unternehmens am Mittwoch. 11 Millionen Tonnen Rohstoffe schippern jährlich über den Rhein aus Rotterdam zu HKM, pro Fahrt 15- bis 17.000 Tonnen. Normalerweise. Bei 1,50 Meter Wasserstand durften höchstens 3200 Tonnen geladen werden – wenn der Verbund überhaupt ablegen durfte. Für HKM bedeutete das den fünffachen Transportaufwand. „Diese Transportkosten waren in einer Höhe, in der die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts gefährdet würde, hätten wir die dauerhaft oder öfter“, stellt Eichelkraut klar.