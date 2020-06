Kostenpflichtiger Inhalt: Duisburger Stadtgeschichte : „Was Köln und Xanten können, kann Duisburg auch“

Die Schutzplane ist verschwunden, nur die Absperrungen sind noch da: Nach vier Jahren steht der historische Wehrturm wieder stabil. Foto: Funke Foto Services/Stefan Arend

Duisburg Vier Jahre arbeiteten Archäologen am historischen Wehrturm am Calaisplatz in Duisburg. Dabei brachten sie interessante Erkenntnisse ans Licht. Der Turm als Teilstück der Stadtmauer hatte einst wichtige Funktionen.