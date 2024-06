RP-Serie Duisburger Geschichte und Geschichten Der Kantpark war ursprünglich ein Privatgarten

Wir beginnen unseren Spaziergang in der Nähe der Stelle, an der früher der Dickelsbach die Musfeldstraße unterquerte, direkt am Eingang zum Böninger Park (Westteil) in Hochfeld. Heute ist der Dickelsbach unterirdisch verrohrt, der Teich zugeschüttet, aber Wege und Ruheplätze laden immer noch zum Spazieren ein. Seine Entstehung verdankt er der Familie Böninger, einer (fast) vergessenen Tabakdynastie, die bis 1975 in Duisburg ansässig war. Wie der Kantpark war auch der Böninger Park ursprünglich ein Privatgarten der Familie.