Der ewige Trommler : Duisburger Peter Baumgärtner leitet Hildener Jazz-Tage

Duisburg Der Duisburger Peter Baumgärtner gibt den Takt bei den renommierten Hildener Jazz-Tagen an, die am 18. Juni beginnen.

Wir saßen kaum vor der Sinnenden im Lehmbruck-Museum, da schoss es aus dem Jazz-Schlagzeuger Peter Baumgärtner heraus: „…Miles Davis hat ganz viel mit Kandinsky zu tun. Das ist mein Ding!“ Mir gegenüber, auf den Steinbänken, sitzt ein flinker, hellwacher Musiker und Mensch. Peter Baumgärtner hat immer getrommelt. Immer – meint bei dem mittlerweile 61jährigen – ein halbes Jahrhundert. Immer Schlagzeug, immer den Takt angeben, die Zeit vermessen, Struktur geben. Deshalb: „Ich bin kein Free-Typ (-Jazz); nicht komplett ‚free‘. Ich hör mir das an, aber ich habe gerne eine Struktur, wo man dann abstrahiert. Du kannst ganz weit weg gehen (meint: von Takt und Tonalität), aber trotzdem ist der Kern noch da. Der „Kern“ des Peter Baumgärtner ist die Durchdringung intellektueller, musikalischer Zusammenhänge. Das bedeutet Üben, Ausdauer und Fleiß. Das wird bei diesem Jazz-Großmeister sehr schnell klar.

Seit nunmehr 24 Jahren lockt Peter Baumgärtner, der Menschenfänger, sein Publikum nach Hilden, zu einem außergewöhnlichen, internationalen Jazz-Event: die „Hildener Jazztage“. Das aktuelle, erstaunliche Programm enthält neueste und ältere Jazz-Schätze. Kein anderer als Peter Baumgärtner kann sein „Ding“ besser beschreiben. Auf der Website www.hildener-jazztage.de schreibt er: „In diesem Jahr ist die halbe Welt bei uns zu Gast: Es spielen Künstler brasilianischer, chilenischer, kubanischer, libanesischer und südafrikanischer Herkunft. Ihr musikalischer Background ist vielfältig, aber etwas haben sie alle gemeinsam: Sie grooven. Garantiert! Freuen darf man sich besonders auf Schlagzeug-Legende Wolfgang Haffner, der bei der „International Jazznight“ (Samstag 22. Juni ab 19.30 Uhr) in der Stadthalle auftritt. Weltstars wie Al Jarreau, Pat Metheny und Hildegard Knef haben ebenso mit ihm gearbeitet wie Stefan Raab, Helge Schneider, Wolfgang Niedecken oder Xavier Naidoo. Sie alle liebten seinen feinfühligen, unverwechselbaren „Haffner Touch“. Die Hildener Jazztage beginnen am Dienstag 18. Juni und enden am Sonntag, 23. Juni.