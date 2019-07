Statistik : Herzversagen ist in Duisburg häufigste Todesursache

2017 starben in Duisburg 1940 an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Foto: gms/DAK Wigger

Duisburg Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleiben Haupttodesursache in der Stadt – auf Platz zwei folgen die Krebserkrankungen.

Nach aktuellsten Zahlen des Statistischen Landesamts NRW starben 2017 in Duisburg 1940 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dies entspricht 31,7 Prozent aller Todesfälle. „Damit sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiterhin die Todesursache Nummer eins in Duisburg“, so Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic. Zweithäufigste Todesursache waren mit 25,6 Prozent Krebserkrankungen, gefolgt von Krankheiten des Atmungssystems mit 7,2 Prozent.