Karneval : Herrensitzung und Tanzparty in Neudorf

Prinz Kevin I. wird zwar erst am 19. Januar gekürt, dennoch steht ein Höhepunkt der Karnevalsession 2019 in Neudorf bereits traditionell am ersten Sonntag im neuen Jahr, am 6. Januar, an. Die KG eröffnet den Sitzungskarneval im Jahr 2019 mit der inzwischen 29. Herrensitzung in der Aula des Gertrud-Bäumer-Berufskolleg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beginn ist um 11 Uhr, Einlass ist bereits ab 10 Uhr.

Im Programm treten unter anderem auch „Hape Jonen“, die „Showtanzformation Calypso“ und der Unterhaltungskünstler „Kai Kramosta“ auf. Die Gäste dürfen sich weiter auf den Stimmungssänger „Pascal Krieger“, das Tanzpaar Chanty & Leon und die Karnevalsband aus Krefeld „Die Rhienstädter“ freuen. Ein Auftritt der „Prinzengarde Erkelenz“ rundet das Programm ab.



Fußball : Der Mann auf der Autogrammkarte

zurück

weiter

Am 12. Januar startet dann die erste „warm up“-Tanzparty, eine Gemeinschaftsveranstaltung der KG Königreich Duissern und dem Kaßlerfelder-Karnevals-Club in der Aula des Gertrud-Bäumer-Berufskolleg. Beginn ist um 19 Uhr.