Das nächste Traditionsgeschäft : Herrenausstatter Corbey in Friemersheim schließt

Bei Corbey an der Kaiserstraße sind die Schotten dicht. Foto: FUNKE Foto Services/Volker Herold

Friemersheim Der Herrenausstatter Corbey schloss im März seine Türen. Vorher machten schon Mackedanz, Monsieur und Deiters dicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Und ein weiteres Traditionsgeschäft in Friemersheim gibt auf: In dem schönen Jugendstilhaus an der Kaiserstraße schloss jetzt der Herrenausstatter Corbey seine Türen - nachdem andere Rheinhauser Bekleidungsgeschäfte für den Herrn, wie Mackedanz, Monsieur oder Deiters schon längst nicht mehr existieren. Bis zuletzt hielt die Markise über dem Eingang wirtschaftlichen Wirrungen und wechselhaftem Wetter stand.

Auf stolze 114 Jahre hat es das Geschäft an der Ecke zur Viktoriastraße gebracht. Der französische Herrenausstatter Jacques Corbey eröffnete den Laden 1905, bekannt war er für exklusive Herrenbekleidung; von Mänteln über Pullover bis zu ausgefallenen Hüten. „Man weiß, dass Corbey einen Hauch von französischem Mode-Flair hier am Niederrhein verbreiten wollte. Seine Hüte für den Herrn hatte ich aber bei mir nicht mehr im Programm, da war der Zeitgeist nicht mehr nach“, erinnert sich Angelika Jopek, die das Geschäft 1992 von Corbeys Schwiegertochter Hannelore übernahm und auch Damenwäsche ins Sortiment aufgenommen hatte. Dagegen musste Jopek im Übernahmevertrag bestätigen, dass sie die schönen alten Eichenholzregale in den Geschäftsräumen nicht baulich verändern werde. „Darauf waren wunderschöne noch jugendstilartige Intarsien eingearbeitet, also Ornamente, die die Holzfläche verzieren. Alles Handarbeit“, sagt Jopek.

Das war eine Auflage, die aber genau zu dem Laden passte und die den Charme dieses urigen Interieurs mit der kleinen Verkaufstheke und den vielen Regalen ausmachte. Die neue Inhaberin bediente weiter ihre Kundschaft mit exklusiver Herrenmode. „Wir hatten eine Stammkundenkartei, zwischen 150 und 200 Kunden waren darin verzeichnet“, sagt Angelika Jopek. Die wurden auch immer zu bestimmten Terminen über neue Angebote informiert.

Den ersten Einbruch im Geschäft verspürte Angelika Jopek mit der Einführung des Euro 2001. „Es war schwer, die Waren genau umgerechnet eins zu eins anzubieten.“ Später führte der Internethandel zu Umsatzeinbußen. Angelika Jopek war bis zuletzt selbst für den Einkauf der Waren nach dem Besuch von Messen oder der Bemusterung durch die Vertreter verantwortlich.

Die heute 64-Jährige kann auf 50 Jahre Arbeit in Friemersheim zurückblicken. Mit 14 begann sie eine Ausbildung beim Zentral-Kaufhaus vor Ort. Dort durchlief sie die Laufbahn von der Abteilungs- zur Filialleiterin, und war natürlich enttäuscht, dass das universelle Kaufhaus Anfang der 90er-Jahre geschlossen wurde. „Mit der Übernahme von Corbey hatte ich aber einen nahtlosen Anschluss in meiner beruflichen Vita“, sagt Angelika Jopek, die nie in Friemersheim wohnte.

Und die Moerserin führte den kleinen Laden lange mit ihrem feinen Gespür für die Mode für den Mann – am 15. März wären es 27 Jahre geworden. „Mein Mann half mir bis zu seinem Tod 2015 bei Umgestaltung und Reparaturen im Laden“, erinnert sich Jopek. Anfangs hatte sie drei Hilfskräfte, zum Schluss gab es noch eine Verkäuferin. Jetzt sind die Echtholzregale mit den Intarsien aus dem Ladenlokal an der Viktoriastraße verschwunden und die Markise am Haus wird wohl auch nicht mehr lange dem Wetter trotzen...

(sado)