Corona verhinderte Reise in den Balkan : Hilfe für Bosnien auch aus der Ferne

Heribert Hölz (rechts) und seine Frau Ursula (links) helfen den Familien vor Ort unter anderem mit Schafen ihre Existenz zu sichern. Foto: Hölz

BUCHHOLZ Mehr als 90 Mal war Heribert Hölz als Helfer in Bosnien, die jüngste musste er Corona-bedingt absagen. Hilfe vor Ort konnte er trotzdem leisten – auch aus der Ferne. Der 77-Jährige setzt sich auch weiter für ein von vielen vergessenes Land ein.

Lange Jahre setzte sich der frühere Leiter der Bosnienhilfe der Duisburger Caritas mit Sitz in Buchholz für das einst vom Jugoslawien-Krieg erschütterte Land ein, und als er in Ruhestand ging, setzte er seine Arbeit unermüdlich fort. Seine Reisen in den Balkanstaat wurden dort von den Menschen immer mit großer Dankbarkeit aufgenommen. Im März wollte der heute 77-Jährige zu seiner nächsten Reise nach Bosnien aufbrechen. Er erinnert sich: „Das Taxi wartete schon vor der Tür. Mit meiner Frau Ursula, drei interessierten Mitreisenden, einem Dolmetscher und einem Fahrer für die Strecken in Bosnien wollten wir aufbrechen, als ich einen Anruf bekam.“ Am Telefon erhielt er die Warnung: „Um Gottes Willen, kommen Sie nicht!“ Eine 14-tägige Quarantäne und die anschließende erzwungene Rückkehr nach Deutschland wären die Folge gewesen.

Schweren Herzens entschloss sich der in Neukirchen-Vluyn lebende Heribert Hölz, die Reise abzusagen. Für viele Menschen in Bosnien war das zunächst eine Enttäuschung. Rund 80.000 Euro wollte Hölz bei dieser Reise für hilfsbedürftige Menschen ausgeben. „Das kann ich ja schlecht auf der Bank lassen, wo es doch in Bosnien so dringend gebraucht wird“, erklärt er.

INFO Wer auch helfen möchte, der kann spenden Spendenkonto Sparkasse Duisburg, IBAN DE14 3505 0000 0200 104305 Verwendungszweck Bosnienhilfe.

Helfen konnte er trotzdem, auch aus der Ferne. „Ich bekam einen Anruf aus Kaarst. Dort hatte eine Bosnierin einen schwer kranken Mann monatelang gepflegt. Inzwischen war die Bosnierin aber selbst erkrankt und brauchte starke Medikamente. Die Frau des Mannes, den sie gepflegt hatte, fragte mich nun, ob ich helfen könne.“ Es stellte sich heraus, dass die Pflegerin inzwischen wieder in Mittelbosnien lebt. In diesem Fall kamen Hölz seine guten Beziehungen zugute. „Ich kenne einen Schulleiter in Travnik, gar nicht weit entfernt von dem Ort, an dem die Pflegerin wohnt.“ Hölz rief den Schulleiter an, schilderte den Fall und bat ihn, 300 Euro für die Medikamente vorzustrecken. Bei seinem nächsten Bosnien-Trip würde er das Geld dann zurückzahlen. „Die Pflegerin fuhr mit dem Bus nach Travnik und bekam das Geld. Sie sagte in Kaarst Bescheid, und noch am gleichen Abend erhielt ich Bescheid, dass die Hilfe angekommen war.“

Persönlich vorbeibringen konnte Heribert Hölz seine finanzielle Hilfe nun nicht, aber auch Überweisungen in das Land sind nicht so ohne Weiteres machbar: „Summen über 12.500 Euro werden nur über die Deutsche Bank und eine Meldenummer abgewickelt“, berichtet der Bosnienbeauftragte. Also kümmerte er sich auch darum und ließ der Alten- und Krankenhilfe in Banja Luka 25.000 Euro zukommen. „Da wird das Geld bitter benötigt. Viele Menschen dort bekommen eine Rente von vielleicht 50 Euro im Monat.“ Hölz spricht Klartext: „Das ist eine absolute Sauerei.“