Auftritt : Rentner außer Rand und Band

Rheinhausen Vor drei Wochen mussten Herbert Knebel und sein „Affentheater“ ihren Auftritt krankheitsbedingt absagen. Beim Nachholtermin waren sie dann kaum zu halten.

Mit seiner dicken Plauze und schief aufgetürmten Haaren gab Ozzy Ostermann an seiner Fender-Stratocaster wieder den Taktgeber in der Alt-Herren-Riege, spielte eingangs das harte Riff zu „Should I stay, or shoud I go“ so, als ob es gerade vom Original „The Clash“ über die Bühne donnert. Dazu dichtet Herbert Knebel den Text um, der nun heißt: „Wir sind so wild wie Johnny Rotten – oder wie die Hottentotten, wir sind außer Rand und Band-“ Schelmisch, verschlagen fragt der Leader mit der Prinz-Heinrich-Mütze in die Menge: „Is heute jemand wegen Schlager da?“. Etwa 800 Zuschauer rufen zurück: „Nein.“ „Dann wärt ihr auch genau falsch hier“, entgegnet Knebel zackig.