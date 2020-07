Kostenpflichtiger Inhalt: Was hat der Publizist tatsächlich gesagt? : Henryk M. Broder und Lamya Kaddor - Prozess geht weiter

Henryk M. Broder (links) und sein Anwalt Joachim Steinhöfel bei der ersten Verhandlung in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Der Fall liegt schon Jahre zurück, das Interesse ist aber ungebrochen. Schon in der ersten Verhandlung gegen den Publizisten Henryk M. Broder im Mai 2019 war der Andrang so groß, dass die Verhandlung erst in einen größeren Saal verlegt werden musste, bevor sie losgehen konnte.