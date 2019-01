Bündnis für Mobilität gegründet: Wüst: Stadt soll für A 59-Tunnel zahlen

NRW-Verkehrsminister Hendrick Wüst (CDU) hat der von der Stadt favorisierten Tunnellösung eine Absage erteilt. Das Bundesverkehrsministerium werde sich nicht für eine städtebaulich begründete Maßnahme stark machen, wenn die Stadt dafür nicht selbst Geld in die Hand nimmt.

Wüst war gestern zu Gast bei der IHK in Duisburg, um ein Memorandum zur Gründung des Bündnisses für Mobilität in Duisburg und am Niederrhein zu unterzeichnen. Dabei soll es darum gehen, die Verbesserung der zum Teil maroden Verkehrsinfrastruktur in Duisburg und am Niederrhein in den kommenden Jahren möglichst reibungsfrei zu erreichen. Angesichts der zahlreichen Baustellen (siehe Grafik), allen voran die A 40-Rheinbrücke, der Ausbau der A 59 und des Kreuzes Kaiserberg, sollen dabei alle Beteiligten aus Bund, Land, Kommune und der Wirtschaft zusammenarbeiten. Auch der DGB ist dabei – aus gutem Grund, wie die DGB-Regionsvorsitzende Angelika Wagner erklärte: „Staus gefährden Arbeitsplätze.“ Dies gelte erst recht in einer Stadt wie Duisburg mit rund 85.000 Einpendlern und mehr als 80.000 Berufspendlern, die in Duisburg wohnen und in anderen Städten arbeiten.