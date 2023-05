Hendrik Wüst in Duisburg „Die hohe Tarifbindung muss weiter unser Markenzeichen sein“

„Für gute und sichere Arbeitsplätze müssen wir noch mehr auf eine unserer großen Stärken bauen: die Sozialpartnerschaft von Gewerkschaften und Arbeitgebern“, sagte Wüst am Montag in Duisburg zum Auftakt der 1. Mai-Kundgebung des DGB in NRW. Wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitbestimmen, werde auch die Wirtschaft gestärkt. „Weil Menschen engagierter sind, wenn sie eingebunden werden, wenn ihr Rat wichtig ist.“