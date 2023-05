Maikundgebung im Landschaftspark „Da lass ich Christian Lindner nicht aus dem Schwitzkasten“

„Unser wichtigster Grundstoff sitzt zwischen den Ohren unserer Kinder". Damit sprach der Ministerpräsident die unbefriedigende Situation im Bildungssystem an. Er erklärte den Ansatz der Landesregierung, auf diesem Feld zu zukunftsweisenden Lösungen zu kommen: „Wir setzen bei den Grundschulen an, da werden die Grundlagen gelegt. Wir brauchen in diesem Bereich mehr Lehrer." Er kündigt an: „Grundschullehrer müssen künftig wie Lehrer der gymnasialen Oberstufe bezahlt werden." Dafür werden 900 Millionen Euro bereitgestellt, Hendrik Wüst: „Das ist sauviel Geld, aber wichtig für die Zukunft unseres Landes."