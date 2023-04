Hendrik Wüst spricht bei Mai-Kundgebung in Duisburg „Eine Zahlung von 700 Millionen Euro reicht nicht“

Etwa 4000 Demonstranten werden zur Mai-Kundgebung am Platz am Gasometer um 12 Uhr in Meiderich erwartet, sagt DGB-Organisationssekretär Rouven Zahn. Die Forderungen explizit für Duisburg lauten: Tariftreue und -bindung sowie ein industriepolitisches Konzept zur Transformation im Bereich Stahl und Chemie. „Eine Zahlung von 700 Millionen Euro reicht nicht. Duisburg als Stahlstandort braucht industriepolitische Planungen und Leitlinien“, fordert Regionsgeschäftsführerin Angelika Wagner.