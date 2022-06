Mordfall Kai M. : Hells-Angels-Prozess startet im Juli in Duisburg

Bei einer Großrazzia im Zusammenhang mit dem Mord wurden 2021, wie hier in Duisburg, in NRW 24 Gebäude durchsucht. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Duisburg/Mönchengladbach Der Mord an Kai M., dessen Leiche 2014 zerstückelt im Rhein gefunden wurde, soll juristisch aufgeklärt werden. Sechs Männer aus dem Umfeld der Hells Angels sind angeklagt. Die Ermittlungsakte umfasst mehrere Kartons, die Spuren führen nach Mönchengladbach und ins Ruhrgebiet.

Die 5. Große Strafkammer hat insgesamt 36 Verhandlungstage bis Anfang 2023 anberaumt. Laut einem Gerichtssprecher handelt es sich um ein „riesiges Verfahren“. Die Ermittlungsakte umfasst demnach mehrere Kartons. Beim Prozessauftakt soll offenbar nur die Anklage verlesen werden. Welche Zeugen bei den folgenden Terminen geladen werden, ist noch unklar. Erwartet wird, dass ein 46-Jähriger aus Mönchengladbach aussagen wird, der in dem Verfahren als Kronzeuge gilt, weil er selbst Teil des Milieus war. Er hatte sich überraschend an die Staatsanwaltschaft gewandt und geholfen, die Tat zu rekonstruieren.

Mit Panzerwagen und 900 Einsatzkräften hatte die Polizei bei einer Razzia Anfang September 2021 in neun Städten in Nordrhein-Westfalen 24 Objekte durchsucht, darunter Bordelle, Vereinsheime und Wohnungen. Die koordinierte Aktion lief unter anderem in Köln, Essen und Krefeld, der Fokus lag auf Duisburg und Mönchengladbach.

In Mönchengladbach wurde damals ein 42-Jähriger festgenommen. Er soll Ramin Y. geholfen haben, die Leiche von Kai M. zu beseitigen, „indem er sie zerstückelte“. Ein weiterer Tatverdächtiger war im Februar bei einer Razzia in Mönchengladbach festgenommen worden. Er gilt als einer der führenden Köpfe des Mönchengladbacher Rocker-Clubs und hat sich oft an der Seite von Ramin Y. gezeigt. Den neuen Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes bekam er in der U-Haft, wo er wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen Drogenhandels saß. Vier der sechs nun Angeklagten sollen bei der Beseitigung der Leiche von Kai M. teils entscheidend mitgeholfen haben.