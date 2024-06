Positivtrend im Duisburger Norden Rekord im Mai – über 100 Geburten in Hamborn

„Das ist jetzt tatsächlich eine kleine Bestmarke für unseren Kreißsaal“, sagt Dr. Alejandro Corral, Chefarzt der Frauenklinik. Ob es in der ganzen Region einen Anstieg der Geburtenrate gebe, könne er allerdings nicht sagen. Ebenso unklar ist, warum so viele Kinder in der Hamborner Klinik zur Welt kommen.