Am Essener Hauptbahnhof : Dieb schneidet schlafendem Duisburger die Hose auf

Am Essener Hauptbahnhof

Beamte am Essener Hauptbahnhof. Foto: dpa/Fabian Strauch

Duisburg/Essen Ein Reisender aus Duisburg ist beim Warten am Hauptbahnhof Essen eingeschlafen. Das nutzte ein Dieb aus – und schnitt ihm die Hosentasche mit einer Schere auf. Die Polizei nahm ihn fest.

Der 51-Jährige hat am frühen Mittwochmorgen versucht, einem schlafenden Mann am Hauptbahnhof Essen die Geldbörse zu stehlen. Dazu soll er dem Duisburger mit einer Schere die Hose aufgeschnitten haben. Das hat die Polizei am Vormittag bekanntgegeben.