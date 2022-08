Großprojekt in Duisburg : „Es wird für mich der schönste Bahnhof Deutschlands“

Den neuen Hauptbahnhof gibt es bislang nur als Miniaturmodell. So soll die „Duisburger Welle“ einmal aussehen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Bis 2028 soll der Duisburger Hauptbahnhof für rund 260 Millionen Euro umfassend saniert werden. Die „Duisburger Welle“, wie der Entwurf genannt wird, begeistert schon beim Spatenstich alle Beteiligten.

Es bedarf einer gewissen Fantasie, um das meistgenutzte Zitat dieses in Duisburg langersehnten Montags wirklich ernstzunehmen. Vor allem wenn es inmitten der tristen Realität fällt. Zwischen Gleis 12 und 13 sagen es nacheinander Bahnhofsmanager Klaus Oberheim, Werner J. Lübberink (Deutsche Bahn) und Oberbürgermeister Sören Link: „Es wird für mich der schönste Bahnhof Deutschlands.“

Gebaut wird bereits seit dem 5. August, am Montag fiel dann auch der offizielle Startschuss für das größte Bahnhofsprojekt in Nordrhein-Westfalen. Für rund 260 Millionen Euro soll der Duisburger Hauptbahnhof bis 2028 umfangreich saniert werden. Das anvisierte Ergebnis, eine offene Glaskonstruktion namens „Duisburger Welle“, wurde beim symbolischen Spatenstich bereits als Miniaturmodell präsentiert. Ein Termin, den sich neben Offiziellen von Bahn, Bund und Stadt auch viele der Duisburger Bundes- und Landtagsabgeordneten nicht entgehen lassen wollten.

Von links: Werner J. Lübberink, Gabriele Matz, Susanne Henckel und Sören Link drücken gemeinsam den „Spatenstich“-Buzzer. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Link lobte nicht nur den Bahnhofsentwurf, sondern erinnerte auch an die ernüchternde Gegenwart des schon lange sanierungsbedürftigen Gebäudes. „Machen sie schnell ein Foto, damit es abgerissen werden kann“, sagte er über den fast schon Kult-Charakter des Duisburger Bahnhofs als Ort, an dem niemand gerne Zeit verbringt. „Das ist die schäbige Vergangenheit.“

Für Lübberink, der als Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für das Land NRW fungiert, ist das Duisburger Projekt ein gutes Beispiel für den „Wiederaufbau West“, der nun vorangetrieben werden müsse. „Wenn jahrelang zu wenig gemacht wird, dann müssen das jetzt ganz wenige an dominanter Stelle rausholen.“ Der gewählte Glasentwurf solle das gesamte Ruhrgebiet und seine Industrie verkörpert. In diesem Sinne stehe das Projekt laut Lübberink sogar in der Tradition des Pariser Eiffelturms.

Rund um Gleis 12 und 13 des Duisburger Hauptbahnhofs haben die Modernisierungsarbeiten bereits begonnen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Der Bauplan sieht vor, dass die Arbeiten an den Gleisen 12 bis 13 bis Sommer 2023 abgeschlossen sein sollen. Danach verschiebt sich die Baustelle immer weiter westwärts bis zum Vordereingang des Bahnhofsgebäudes. Auch wenn erst 2028 alle Arbeiten abgeschlossen sein sollen, haben die Planer als weiteres wichtiges Datum die Internationale Gartenausstellung 2027 im Blick. Bis dahin soll der überwiegende Teil des Gebäudes bereits in neuem Glanz erstrahlen und die Besucher in Duisburg willkommen heißen.

Voll des Lobes für die Baumaßnahme war auch Susanne Henckel, Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, die das Projekt „ein architektonisches Highlight, das sich sehen lassen kann“, nannte. VRR-Vorstandssprecherin Gabriele Matz betonte zudem die Wichtigkeit des Duisburger Hauptbahnhofs als Knotenpunkt in Nordrhein-Westfalen. Laut Zahlen der Deutschen Bahn passieren pro Tag rund 130.000 Reisende und Besucher den Bahnhof.