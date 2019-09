Haniel Open Air : „Gotthard“ und Peter Burschs All Stars rocken Duisburg

Duisburg Das Haniel-Open-Air mit Peter Burschs All Stars und den Kultrockern aus Lugano begeisterte das Publikum.

Zuvor hatten an diesem schönen Nachmittag die Schülerband des Haniel-Gymnasiums und die Bands Echo Apartment und Fools Errant mit starkem Blues-Rock ihre Visitenkarte in der Duisburger Innenstadt abgegeben und für gute Festival-Stimmung gesorgt. Bevor sich die Gäste aus der Schweiz als Haupt-Attraktion des Abends die Ehre gaben, war es wieder einmal die beliebte All Star Band von Peter Bursch, die ihre vielen Fans zu einer Reise durch die Rock- und Pop-Geschichte einlud. Für Gitarrist Michael Dommers war kurzfristig sein aufstrebender Kollege Dennis Hormes eingeladen worden, der mit seinem bluesigen Stil auf Anhieb in der Band zuhause war. Mit „Whole Lotta Love“ von Led Zeppelin begab sich Sänger Stefan Werner auf die Spuren von Robert Plant und als Zugabe gab es ein ebenfalls prächtig gesungenes Queen-Medley. Die Allstars präsentierten sich wieder einmal in Bestform und sind als Rock-Band in der Region immer noch das Maß aller Dinge.