RP verlost Tickets für Empfang, Konzert und Hotelübernachtung : Gute Musik – umsonst und draußen

Am Freitag, 6. September, steigt auf dem Opernplatz das „4. Haniel Klassik Open Air“. Die Duisburger Philharmoniker erwarten und begleiten dabei viele gesangsstarke Gäste. Moderator ist wieder Götz Alsmann.

Es werden wieder bis zu 7000 Menschen erwartet – mehr passen nicht vor das Theater. Generalmusikdirektor Axel Kober und die Duisburger Philharmoniker bringen diesmal Ausschnitte aus den Opern „Fidelio“ von Ludwig van Beethoven, „Samson et Dalila“ von Camille Saint-Saëns und „Aida“ von Giuseppe Verdi. Es singen Liana Aleksanyan, Sylvia Hamvasi und Heidi Elisabeth Meier (Sopran), Ramona Zaharia (Mezzosopran), Sergej Khomov, Florian Simson und Corby Welch (Tenor) sowie Sami Luttinen und Bogdan Taloş (Bass) aus dem Ensemble der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg, außerdem deren Chor und Extrachor. Götz Alsmann ist diesmal nicht nur der bewährte Moderator, sondern auch der Gesangs-Solist in „Die Beine von Dolores“ von Michael Jary sowie – zusammen mit seiner Band und den Philharmonikern – in „Dein Kuss von gestern Nacht mein Schatz“ von Alexander Steinbrecher, „Tausend Mal möcht‘ ich dich küssen (Bésame Mucho)“ von Consuelo Velázquez und „Ninon“ von Walter Jurmann. Zum auch diesmal abschließenden Feuerwerk vereinigen sich alle Mitwirkenden zu „Roll over Beethoven“ von Chuck Berry im Arrangement von Evelyn Klaunzer, das am Ende in den Schlusschor aus der neunten Sinfonie von Beethoven übergeht.