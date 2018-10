Hamborner Orgel mit neuer Stärke

Duisburg In der Abteikirche Hamborn gastierte der renommierte französische Konzertorganist und Komponist Thierry Escaich, ein wahrer Feuerkopf. Der Erfolg der langwierigen Restaurierung ist hörbar.

Die Orgelkonzerte in der Abtei Hamborn gehören neben denen in der Salvatorkirche zu den musikalischen Höhepunkten in unserer Stadt. Das ist vor allem das Verdienst von Abteikantor Peter Bartetzky, dem es immer wieder gelingt, erstklassige Gäste an die 1986 erbaute Mönch-Orgel der Abtei zu holen. Während der vergangenen Saison 2017/2018 musste das seinerseits hochkarätige Instrument aufwendig restauriert werden. Unter anderem hat die Orgel jetzt endlich einen Setzer, mit dem Registerkombinationen vorprogrammiert werden können, und einen hinreichenden Motor für die Windversorgung. Die Restaurierung hatte Orgelbaumeister Christoph Neuhaus durchgeführt, der die Orgel schon seit dem Baubeginn 1986 kennt. Das war gewiss, trotz der ungewöhnlich langen Konzertpause, ein Glücksfall für die Hamborner Orgelreihe.

Und schnell zeigte sich, warum gerade Escaich - der für seinen Hamborner Auftritt eigens einen Arbeitsaufenhalt in St. Petersburg unterbrach - der richtige Mann dafür war. Zum einen natürlich, weil diese Orgel besonders gut für diese Musik geeignet ist, hier konzertierten schon frühere Größen dieser Richtung wie Gaston Litaize. Zum anderen, weil Escaich ein Meister der kraftvollen Registrierung ist und somit vorzüglich die neu gewonnene Stärke des Hamborner Instruments demonstrieren konnte - auch wenn leider zwischendurch mal der eine oder andere Ton hängenblieb (also länger klang, als er eigentlich sollte). Von anderen Komponisten spielte er überwiegend Werke, an denen er sich selbst auch als Komponist orientiert, also so verschärft tonal wie in Paris um 1930 für die Orgel geschrieben wurde. Thierry Escaich ist eben ein wahrhaft kreativer Feuerkopf - sein allzu freizügiger Umgang vor allem mit dem hyper-wagnerianischen Choral Nr. 1 E-Dur von César Franck (1822-1890) wirkte weit weniger überzeugend als seine klaren eigenen Werke, vor allem die bereits erwähnte Improvisation, die mit ihrem enormen Einfallsreichtum und mit ihren glühenden Klangfarben der legendären französischen Orgelschule alle Ehre machte.